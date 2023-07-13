المركز الإقليمي لعلوم تكنولوجيا الفضاء: زيادة وتيرة الانفجارات الشمسية

أكد علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم تكنولوجيا الفضاء، أن هناك زيادة في وتيرة الانفجارات الشمسية وهذا الأمر طبيعي.

وقال علاء النهري في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "،: “العلماء أدرجوا 25 دورة للشمس، والانفجارات الشمسية تنتج عنها طاقة مرتفعة تعادل ملايين القنابل النووية”.

وأضاف علاء النهري: "الانفجارات الشمسية تؤثر على الأرض"، مضيفا: "التغيرات المناخية تُزيد من تأثير الانفجارات الشمسية على الكرة الأرضية".

الدورة الشمسية 25

يتوقع أن تصل الدورة الشمسية 25 ذروة نشاطها في عام 2024 أو 2025 ، لذلك فإن لديها متسعًا من الوقت لتعزيز قوتها وربما تتجاوز بكثير الدورة الشمسية 24.

الدورة الشمسية 25 بدأت في النصف الثاني من العام 2020 ولوحظ خلال الأشهر الماضية زيادة في النشاط على الشمس بشكل مطرد، وهناك اعتقاد بأنها ستكسر ضعف النشاط الشمسي الذي رصد خلال الدورات الأربعة الماضية.

ستستمر مراقبة زيادة عدد البقع الشمسية تدريجيًا خلال هذا العام 2023 عندها سيتم معرفة ما إذا كانت الدورة الشمسية 25 ستتوافق مع التنبؤات أو تفعل شيئًا مختلفًا تمامًا، فلا يزال توقع الدورة الشمسية علمًا ناشئًا ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين.