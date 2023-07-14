43 درجة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح

تعرضت البلاد لموجة شديدة من ارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة يبحث المواطن بشكل مستمر عن حالة الطقس اليومية لكي يستمتع بعطلته الصيفية مع اولادة في المناطق الساحلية، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم تفاصيل طقس اليوم الجمعة.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم الجمعة

تتعرض البلاد اليوم الجمعة لطقس مشمس معتدل صباحا، وشديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد وخلال الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد.

نشاط للرياح

وأضافت هيئة الأرصاد أن ارتفاع معدلات الرطوبة يزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلي 3 درجات مئوية.

وبحسب بيان الأرصاد فهناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

شبورة بالطرق

تتكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، علي القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

حركة الملاحة البحرية

أكدت الأرصاد أن الملاحة البحرية بالنسبة لحالة البحر المتوسط استقرت وارتفاع الأمواج فيه يتراوح ما بين 1,25 إلى 1,57 متر والرياح السطحية شمالية غربية، مشيرة إلى أنها معتدلة على البحر الأحمر، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة الجمعة

القاهرة العظمى 36 ، الصغرى 25

العاصمة الإدارية العظمى 36، الصغرى 24

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23

العلمين الجديدة العظمى 31، والصغرى 23

مطروح العظمى 28، الصغرى 21

شرم الشيخ العظمى 40، الصغرى 28

الغردقة العظمى 35، الصغرى 25

أسيوط العظمى 40، الصغرى 25

سوهاج العظمى 40، الصغرى 26

قنا العظمى 42، الصغرى 27

الأقصر العظمى 43، الصغرى 28

أسوان العظمى 43، الصغرى 29