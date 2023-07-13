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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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44 درجة.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن حال الطقس في الأيام المقبلة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن يوم الأثنين والثلاثاء الماضي كان هناك معدلات حرارة طبيعية، إذ أن درجات الحرارة على القاهرة على سبيل المثال لم تكن تتجاوز الـ 34 أو 35 درجة مئوية، وتم التنويه أن هناك ارتفاعا تدريجيا بداية من اليوم على كافة مناطق الجمهورية، حيث إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة سجلت 36 درجة مئوية.

 

وأضاف "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن درجات الحرارة التي يتم تسجيلها ليس التي يشعر بها المواطن، إذ أن نسب الرطوبة المرتفعة تجعل المواطن يشعر بارتفاع أكبر من درجات الحرارة الطبيعية، "المواطن شعر أن درجة الحرارة 38 و39". 

 

الأرصاد تكشف ذروة الموجة الحارة على مصر 

وتابع عضو الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر خلال الأيام المقبلة، موضحا أن ذروة الارتفاع خلال يومي الأحد والأثنين المقبل، حيث تصل درجة الحرارة ما بين 37 لـ 38 درجة، وسيشعر بها المواطن 40 درجة مئوية، ودرجة الحرارة ستصل لـ 44 درجة مئوية .

 

وأردف، أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة نهارا على كافة المناطق، لافتا إلى أن مصر تعرضت لدرجات الحرارة المرتفعة خلال الأيام الماضية، مناشدا المواطنين بتقليل الخروج في الفترة من الظهيرة حتى الرابعة عصرا، ومن يضطر للنزول في هذه الفترة يرتدي غطاء للرأس، مع الحفاظ على شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل. 

الأرصاد الأرصاد الجوية محمود القياتي المحور برنامج المصري أفندي محمد على خير

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