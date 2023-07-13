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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

صدى البلد

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس ، 13 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 - 25
الإسكندرية 32  - 23
الإسماعيلية 36 - 24
الغردقة 41 -28
أسوان 42 - 28
سوهاج 43 - 29
المنيا 39- 24

حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية الصباح الباكر القاهرة الكبرى

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