ضياء الروح: غيابي عن التمثيل نتيجة لظروف وتجارب صعبة داخل الوسط الفني

كشفت الفنانة ضياء الروح، إحدى المشاركات في فيلم حب البنات، عن الأسباب الحقيقية وراء ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن غيابها لم يكن قرار اعتزال بقدر ما كان نتيجة لظروف وتجارب صعبة داخل الوسط الفني.

وقالت لـ «صدى البلد»، أوضحت ضياء الروح أنها واجهت العديد من خيبات الأمل خلال مسيرتها، وهو ما أثر بشكل كبير على تواجدها الفني، مشيرة إلى أن تلك التجارب دفعتها للابتعاد لفترة، رغم حبها الشديد للفن ورغبتها في الاستمرار.

وأكدت أنها لم تعتزل التمثيل، نافية ما تردد حول ابتعادها النهائي، وقالت إنها لا تزال تحمل شغفًا كبيرًا للعودة من جديد، خاصة إذا أتيحت لها الفرصة لتقديم أدوار مختلفة ومتنوعة تعكس قدراتها الفنية بشكل حقيقي.

وأضافت أنها تتمنى المشاركة في أعمال فنية تحمل مضمونًا قويًا، وتمنحها مساحة لتجسيد شخصيات جديدة لم تقدمها من قبل، لافتة إلى أن طموحها لم يتغير رغم فترة الغياب، بل زاد إصرارها على العودة بشكل أقوى.

وأشارت إلى أن الوسط الفني يحمل الكثير من التحديات، وهو ما يجعل الاستمرارية فيه تحتاج إلى صبر وإيمان بالموهبة، مؤكدة أنها تنتظر الفرصة المناسبة التي تعيدها إلى جمهورها وتضعها في المكان الذي تستحقه.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد أن العودة ما زالت قائمة، وأنها تأمل في أن تحمل الفترة المقبلة بداية جديدة في مشوارها الفني، من خلال أعمال مميزة تضيف إلى رصيدها وتعيد تقديمها للجمهور بصورة مختلفة.