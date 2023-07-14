قرار عاجل من الحكومة السورية.. تفاصيل

سمحت الحكومة السورية للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات عبر تركيا لمدة 6 أشهر جديدة.

جاء ذلك بعد أن فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات.



وبحسب وسائل إعلام قال بسام الصباغ،سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن إن "تسليم مساعدات الأمم المتحدة يتعين أن يجري بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية".

وحل يوم الإثنين الماضي أجل موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على العملية الإغاثية من تركيا لتقديم المساعدة لعدة ملايين من الأشخاص في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه المتمردون، إذ واجهت الأعضاء صعوبة في إقناع روسيا بتمديدها لأكثر من ستة أشهر.