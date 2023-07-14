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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات من حرارة الطقس اليوم بدولة عربية

صدى البلد

تكون الأجواء في الأردن الجمعة، جافة وحارة في معظم المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 

وبحسب وسائل إعلام تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 37 - 24 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 35 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 20 وفي مرتفعات الشراة 34 - 21، وفي مناطق البادية 41 - 25، وفي مناطق السهول 37 - 24، وفي الأغوار الشمالية 42 - 28، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 29، وفي البحر الميت 43- 28، وفي خليج العقبة 43 - 29 درجة مئوية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

 

الأردن الأجواء وحارة جدا الحرارة

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