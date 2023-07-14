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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العلمين الجديدة مدينة ساحرة تعكس التطور العمراني.. تقرير

العلمين
العلمين

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر تقريرا تلفزيونيا بعنوان «العلمين الجديدة.. المدينة الساحرة»، حيث تعتبر واجهة عالمية للسياحة والحياة العصرية والتنمية المستدامة على ساحل مصر الشمالي. 


وذكر التقرير، أن العلمين الجديدة مدينة ساحرة تعكس التطور العمراني الذكي وتمتلك كل مقومات التنمية المختلفة، لذلك ينظر إليها الكثيرون باعتبارها مستقبل مصر السياحي والعمراني الجديد. 


وتعتبر العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع وتشمل مراكز تجارية عالمية وأبراجا سكنية وسياحية، وستغير خريطة الساحل الشمالي بأكمله والمفهوم الذي أنشئ على أساسه فهي ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام وليس في موسم الصيف فقط كما هو معتاد. 


موقع المدينة المميز يجعلها بوابة مصر على أفريقيا فهي تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة وجذبت عددا من الشركات العالمية للاستثمار بها وتبلغ مساحتها 50 الف فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلي، بالإضافة إلى إطلالتها المميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمسافة تصل إلى 14 كم، ومن المخطط لها استيعاب أكثر من 3 ملايين نسمة.
 

 

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