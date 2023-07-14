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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي..

الإسكان: تنفيذ 1.4 مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة بتكلفة 607 مليارات جنيه

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الوزارة فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق، والمشروعات الخدمية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وغيرها من المجالات التنموية، والتى تم تنفيذها خلال 9 سنوات، فى الفترة من 2014، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، وحتى الآن، مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة عملت على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المتوسطة، وكذا إتاحة الوحدات الفاخرة لذوى الدخل الأعلى، بما يلبى طلبات جميع شرائح المجتمع، هذا بخلاف الوحدات السكنية البديلة التي تم تنفيذها لتسكين قاطنى المناطق غير الآمنة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ نحو 1.4 مليون وحدة سكنية (الانتهاء من تنفيذ أكثر من مليون و50 ألف وحدة – جارٍ تنفيذ  نحو 350 ألف وحدة) بمشروعات الإسكان المتنوعة، بالمدن الجديدة، بتكلفة إجمالية 607 مليارات جنيه، موضحاً أن الحصة الأكبر من الوحدات كانت من نصيب برنامج الإسكان الاجتماعى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 630 ألف وحدة سكنية بالبرنامج، ويجرى تنفيذ نحو 230 ألف وحدة أخرى، بتكلفة إجمالية 193 مليار جنيه، بينما احتل محور الوحدات السكنية البديلة لقاطنى المناطق العشوائية التي تم تطويرها، المرتبة الثانية فى عدد الوحدات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 260 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ نحو 5.4 ألف وحدة أخرى، بتكلفة إجمالية 67.9 مليار جنيه، فى حين توزعت باقى الوحدات على مشروعات الإسكان المتوسط (سكن مصر - دار مصر)، والإسكان المتميز (جنة - الفيلات)، وذلك من أجل تلبية احتياجات جميع المواطنين فى الحصول على الوحدة السكنية الملائمة لهم.

وفيما يتعلق بمشروعات المرافق والخدمات والطرق بالمدن الجديدة، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم وجارٍ تنفيذ 226 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة تزيد على 94 مليار جنيه، و1516 مشروعاً خدمياً، تغطى جميع الخدمات التى يحتاج إليها سكان المدن الجديدة، بتكلفة إجمالية تزيد على 17.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 18216 كم طرق، و136 كوبرى، و20 نفقاً للسيارات، و42 نفقاً وكوبرى للمشاة.

وبخصوص مشروعات الوزارة فى العمران القائم، أكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم وجارٍ تنفيذ 279 مشروعاً سكنياً، تضم 81318 وحدة سكنية، وأكثر من ألفى محل تجارى، بتكلفة نحو 19 مليار جنيه، وكذا تم وجارٍ تنفيذ 478 مشروعاً للطرق، بأطوال 5820.5 كم، بتكلفة تزيد على 62 مليار جنيه، موضحاً أنه فى قطاع الخدمات، تم وجارٍ تنفيذ 619 مشروعاً خدمياً، بتكلفة نحو 11 مليار جنيه، وفى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر، تم وجارٍ تنفيذ 2195 مشروعاً، بتكلفة نحو 254 مليار جنيه، هذا بخلاف مشاركة الوزارة مع جهات الدولة فى مشروع محطتى معالجة الصرف الزراعى (المحسمة – بحر البقر)، بتمويل قدره نحو 16 مليار جنيه، ومشروعات الإحلال والتجديد، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة تتولى تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، فى 25 مركزاً بـ10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، حيث تم وجارٍ تنفيذ 2710 مشروعات للصرف الصحى، و900 مشروع لمياه الشرب، و3642 مشروعاً للكهرباء والطرق والخدمات، وتزيد التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات على 182 مليار جنيه، من أجل تحقيق حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن مصري يقطنون بالمناطق الريفية.

 

الأسكان مياة الشرب الصرف الصحى حياة كريمة مشروعات

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