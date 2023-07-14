قرار عاجل من روسيا بغلق قنصلية بولندا.. والأخيرة تهدد

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو أغلقت القنصلية البولندية في مدينة سمولينسك، غرب البلاد.

وفقا لوكالة أنباء انترفاكس، اتخذت روسيا القرار بسبب ما أسمته "إجراءات بولندا المناهضة لروسيا".

وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، اليوم الجمعة، إن بولندا سترد بالمثل إذا أغلقت روسيا بعثاتها الدبلوماسية، ردا على التقارير التي تفيد بأن موسكو قررت إغلاق القنصلية البولندية في سمولينسك

وقال مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي، "إننا نتلقى بانتظام معلومات حول الإجراءات الدبلوماسية العدوانية من روسيا".

وأضاف: "إذا وصل الأمر في النهاية إلى أن روسيا بدأت في غلق مكاتبنا، فسنرد بالمثل".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البولندية عن نصب الحواجز والمتاريس المضادة للدبابات على الطرق مع روسيا وبيلاروس.

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أن الجيش البولندي نصب حواجز وعوائق مضادة للدبابات على الطرق والحدود مع روسيا وبيلاروسيا.

وكتب على تويتر: "لقد بدأنا تعزيزا وقائيا للأمن على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا، وهذا جزء من استراتيجيتنا للدفاع والردع وقد تم بالفعل نشر التحصينات الأولى على الحدود مع منطقة كالينينغراد".