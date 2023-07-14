عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تنفيذ رؤية مصر أمام قمة جوار دول السودان خارطة طريق لإنهاء الأزمة

السيد شمس الدين عضو
السيد شمس الدين عضو مجلس النواب

وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة دول جوار السودان التي عقدت بالقاهرة بالتاريخية خاصة أنها وضعت خارطة طريق لحل الأزمة السودانية من خلال احترام سيادة السودان والتأكيد على عدم تدخل أي أطراف خارجية بالأزمة.

 

وأكد " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم أن هذه القمة أكدت حرص مصر الكبير على استقرار السودان ودول الجوار وازدهار شعوبها، وهذا نابع من رؤيتها على مر التاريخ في الحفاظ على السلم والأمن مشيراً الى أن مصر سخرت كل إمكانياتها لدعم الأشقاء في السودان منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة.

 

وناشد النائب السيد شمس الدين جميع الأطراف والقوى السياسية بالسودان الإسراع فى تنفيذ رؤية مصر وقمة دول جوار السودان لإيجاد حلول سلمية للأزمة السودانية من خلال مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والبدء دون إبطاء في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار مشيداً برؤية مصر التى تتضمن أيضا مطالبة كافة الأطراف السودانية بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم.

 

وأكد النائب السيد شمس الدين الأهمية الكبيرة لرؤية مصر والتى شملت إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة، تلبين طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية، وتشكيل آلية اتصال منبثقة عن القمة لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل لحل شامل للأزمة السودانية على أن تضطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة مشيراً الى أن الرأى العام السودانى والعربى والعالمى كان على وعى وادراك كاملين بأن مصر منذ اندلاع الصراع بالسودان وهي حريصة كل الحرص أن تحل هذه القضية من خلال الأشقاء السودانيين أنفسهم وعدم تدخل أي قوة خارجية . 

السيد شمس الدين قمة دول جوار السودان عبدالفتاح السيسي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضة بالأرقام

ترشيحاتنا

إحراق 220 سيارة خلال ليلة واحدة في دولة أوروبية ..ما القصة

مقاطعة خطاب رئيس إسرائيل.. إعلان عاجل من أعضاء بالكونجرس

بدء توفير خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في العلمين والساحل الشمالي

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من ذي الحجة بمسجد السلطان حسن

بعد إنهاء مباراة القمة 126| رسميًا.. تفاصيل عقد أوروبي لخطف نجم الأهلي

تكثيف الأنشطة الإبداعية.. وزيرة الثقافة تلتقي سفيرة البحرين بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهجوم على فيفي عبده.. ماذا يحدث لكبار السن عند الرقص؟

سعر غير متوقع لإطلالة رجوة زوجة الأمير الحسين| لن تصدق

الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء.. فوائدها وأسباب التوصية بتناولها

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

فيديو

انفصال نسرين طافش عن زوجها للمرة الثانية في 6 شهور «فيديوجراف»

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ