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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دعاء الأموات لا يجوز.. خالد الفايد: أنا صوفي من زمان

خالد الفايد
خالد الفايد

أثار الفنان المعتزل خالد الفايد الجدل حوله مجدداً، حيث نشر صورة له من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الفيسبوك”، وبدأ البعض في مهاجمته.

 

وعلق خالد الفايد عليها قائلا: "علشان بس الناس اللي بتقول إني بتاع لقطة أنا صوفي قديم جدا، والموضوع مالوش علاقة بأصدقائي وأخواتي في الخلاء وأنا مش صوفي من يومين.

 

كما أضاف في أحد التعليقات: “التصوف المقصود به الزهد، وطلب المدد من غير الله لا يجوز، ودعاء الأموات لا يجوز، والسجود للقبر لا يجوز، والطواف حول القبر لا يجوز”.

 

يذكر أن أعلن المطرب المعتزل خالد الفايد أنه بعد اعتزاله الفني ويمر بضائقة مالية لذلك قرر البحث عن عمل بعيد عن الغناء والفن.

 

وكتب خالد الفايد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: السلام عليكم ياشباب من يوم ما بطلت الغناء وتبت الي الله منه وانا قاعد ف البيت والدنيا واقعه جدا معايا وانا قاعد دلوقتي من غير شغل ومش هرجع للغناء حتي لو فيها موتي أصلا.

 

وأضاف: أنا محتاج شغل ضروري براتب كويس أو مجزي يبقا جزاكم الله خيرا، اللي حابب يتواصل انا متاح علي ماسنجر وجزاكم الله خيرا مره تانيه.

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اعتزال خالد الفايد
 

أعلن الفنان الشاب خالد الفايد نجم برنامج ذا فويس كيدز، اعتزاله الغناء، وإطلاق اللحية، والاتجاه إلى التدين، بعد أيام من إعلان تحضيره العديد من الأعمال الغنائية الجديدة.

 

وعلق مطرب ذا فويس المعتزل خالد الفايد، على قرار اعتزاله للمرة الأولى مؤكدا أن هناك أشخاص ينصحونه بالعدول عن القرار.

 

وكتب المطرب خالد الفايد عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: بتفاجئ من عدد من الناس داخلة تكلمني تقولي يابني حقق أهدافك واعمل فلوس وبعدها توب بس وأنت معاك فلوس.

وأضاف: ده هو التلاعب بالتوبة والله، لأن التوبة مش بمزاجك ولا بمزاجي دي هداية وطريق اختاره ربنا لينا، بتضايق جدا من الناس دي.

 

خالد الفايد
خالد الفايد
خالد الفايد
خالد الفايد
اعتزال خالد الفايد الفنان الشاب خالد الفايد نجم برنامج ذا فويس كيدز فيسبوك المطرب المعتزل

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