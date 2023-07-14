التنمية المحلية تنشر إنفوجرافًا يرصد نشاطها الأسبوعي.. صور

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 43 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 8 حتى 14 يوليو الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 8 يوليو*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء المحافظات اليوم السبت 8 يوليو، في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية وتستمر حتى يوم 28 من نفس الشهر، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، مؤكدًا أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

*الأحد 9 يوليو*



التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر وزارة التنمية المحلية بمدينة العلمين الجديدة، وشهد اللقاء متابعة بعض الموضوعات والملفات المشتركة بين الوزارتين وفي مقدمتها ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات عليها وكذلك آليات متابعة رفع كفاءة منافذ توزيع السلع الغذائية للمواطنين، كما تطرق اللقاء أيضاً إلى متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وأجهزة مديريات الزراعة والتنمية المحلية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية للتعامل الفوري مع أي محاولات للاعتداء على الرقعة الزراعية.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض عدد من ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن حل مشكلات تحصيل مقابل التحسين على العقارات، واستجابة لعدد من الشكاوى الواردة بهذا الشأن.

*الأثنين 10 يوليو*

رافق اللواء هشام آمنة وزير التنمية لمحلية، زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لواحة سيوة، وهي الزيارة الأولى لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة، بهدف متابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بسيوة، وتناولت الزيارة عدة فعاليات منها:-

- تفقد القناة المفتوحة، ومحطة رفع انطفير، وخط الطرد، ضمن مكونات المرحلة الثانية لمشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بالواحة، واستمع إلى شرح من اللواء تامر زاهر، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية.

- تفقد جانباً من أعمال التنسيق الحضاري بميادين السوق، وكذا أعمال الترميم بالواحة القديمة، وأكد رئيس الوزراء أهمية الأعمال المنفذة ضمن هذا المشروع، واهتمام الحكومة باستكماله سريعاً، لكونه يسهم في تحسين وتوحيد الهوية البصرية للواحة، وإعادة إحياء الطابع البيئي والحضاري لها، بما يجعلها مقصداً سياحياً جاذباً للزوار من مختلف البلدان.

- التقى بعدد من كبار المشايخ والعواقل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمطروح، وذلك بمقر القرية الأولمبية، الذين استقبلوه لدى وصوله المقر .

- استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالقاعة الرئيسية بمقر القرية الأولمبية، إلى شرح من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة بوجه عام وسيوة على نحو خاص.

- تفقد قسم تراخيص مرور سيوة، ضمن جدول أعمال زيارته التي بدأها اليوم للواحة الواقعة غرب مصر لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بها.

- تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوة.

*الثلاثاء 11 يوليو*

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن متابعة مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت على مدار 62 أسبوعاً، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في (18) محافظة كمرحلة أولى، موضحًا أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى 325,7 مليون جنيه ، مشيراً إلي أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ 62 ، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 6 مليون جنيه، لافتاً إلي أن المبادرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بمبيعات اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة خلال الأسبوعين الماضيين حيث بلغ حجم مبيعاتها 2,6 مليون جنيه .

*الأربعاء 12 يوليو*

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 247، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بقر العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات، حيث وجه رئيس الوزراء السادة الوزراء المعنيين بسرعة تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات بواحة سيوة.

*خلال زيارة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمحافظة الغربية*

- قام اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بافتتاح معرض "صنع في الغربية " للمنتجات والصناعات اليدوية والذي يضم أقسام متنوعة من المشغولات والصناعات التي تعكس المهارة اليدوية للمشاركين بالمعرض، حيث قام وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية بتفقد أقسام المعرض والمكونة من 40 قسم متنوع لعرض منتجات مواد غذائية، ألبان، مخبوزات، ملابس، أحذية، مشغولات جلدية، مشغولات يدوية ومنتجات تراثية من بين منتجات منصة " أيادي مصر ".

- وشهد اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أركان حرب بكر محمد البيومي، مراسم توقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث قام بالتوقيع كلا من الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء عمرو فاروق عبد المجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعقب توقيع البروتوكول، تفقد الحاضرون مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والذي يخدم محافظات الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية ودمياط، وتم الانتهاء من إنشائه على مساحة ٢٨٥ متر مربع داخل ديوان عام المحافظة بتكلفة 10.7 مليون جنيه.

- وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية، عدد من مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمدينة المحلة الكبرى، بدأت الجولة بتفقد مشروع تطوير محور شارع البحر بالمحلة الكبرى، والذي بلغت نسبة نهو الأعمال به 79%، حيث يتم رصف المحور بداية من مدخل مدينة المحلة مروراً بمنطقة الشون وشارع البحر حتى مدخل المحلة ناحية أبو علي بطول 10,300 كم.

- وتفقد سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي أول المحلة، واختتمت الجولة في المحلة بزراعة عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

- واختتمت جولة وزير التنمية المحلية للغربية بتفقد مسار العائلة المقدسة، حيث أوضح محافظ الغربية أن المسار تم تطويره بتكلفة 8 مليون جنيه، بهدف إحياء مسار العائلة المقدسة وتشجيع السياحة الداخلية ووضع المحافظة على الخريطة السياحية للدولة وتعتبر الغربية أولى المحافظات التي انتهت من تطوير نقاط المسار على مستوى الجمهورية.

*الخميس 13 يوليو*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة في ضوء متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وشهد اللقاء متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين، وكذا الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبعض الملفات الهامة بالمحافظة.

كما افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض الحرف اليدوية الذى تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان " معرض القاهرة للحرف اليدوية " بمشاركة عدد كبير من الفنانين والعارضين بحديقة الحرية ويمتد حتى يوم السبت القادم ، وذلك في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي 1054، وقام وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بجولة داخل المعرض لتفقد المعروضات والمنتجات الموجودة، حيث أشاد اللواء هشام آمنة بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض، وخاصة منتجات منصة أيادي مصر.

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