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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

دبي
دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 465 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم منها 79 مبايعة للأراضي بقيمة 623.27 مليون درهم و386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 795.02 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 91 مليون درهم وثالثة في القوز الثانية بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 220 مليون درهم.

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3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 64 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

منطقة البرشاء

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 304.35 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 19.07 مليون درهم و88 رهن فلل وشقق بقيمة 285.28 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 108 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 25 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 197.84 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الروية الثانية بقيمة 151.52 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 11.23 مليون درهم.

دبي التصرفات العقارية دائرة الأراضي الأملاك مليار درهم

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