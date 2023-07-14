دولة عربية تشن عملية أمنية نوعية ضد شبكة دولية لتجارة المخدرات

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات بالعراق، الجمعة، عن تنفيذ عملية أمنية وصفتها بأنها "نوعية وقل نظيرها"، ما أسفر عن ضبط مليوني حبة كبتاغون، في محافظة المثنى، جنوب البلاد.

وحسب وسائل إعلام، أشارت المديرية التابعة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، إلى إلقاء القبض على "أخطر شبكة دولية" للمتاجرة بالمخدرات، تتكون من ثلاثة متهمين في المحافظة المذكورة.

وأوضحت أن "فريق عمل شُكل برئاسة مدير عام شؤون المخدرات، ومديرية شؤون مخدرات الكرخ، وبموجب قرار قضائي، تمكن من إلقاء القبض على أخطر شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات تتكون من ثلاثة متهمين ضبط بحوزتهم مليوني حبة مخدرة نوع كبتاجون بوزن 220 كيلوغراما، في محافظة المثنى".

وكشف المصدر ذاته، إحالة الأشخاص الثلاثة رهن التوقيف، وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات "لينالوا جزائهم العادل".

وتعلن السلطات العراقية من حين لآخر عن إحباط تهريب أو ضبط كميات كبيرة من مادة الكبتاغون المخدرة، في وقت تكافح فيه ظاهرة انتشار المخدرات بشكل متزايد في البلاد.

ومارس الماضي، أعلنت السلطات العراقية، عن إجهاض محاولة لتهريب أكثر من ثلاثة ملايين حبة مخدرة عبر منفذ القائم الحدودي مع سوريا.

وقالت قيادة شرطة الأنبار في بيانها إن "القوات الأمنية وعلى ضوء معلومات استخبارية تمكنت من ضبط الحبوب المخدرة داخل صناديق شحنة فاكهة، حيث تم ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة مخدرة نوع كبتاغون".