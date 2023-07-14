عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقدّر جهود مصر | عُمان تؤيد مخرجات قمة دول جوار السودان

وزارة الخارجية بسلطنة
وزارة الخارجية بسلطنة عُمان

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تأييد السلطنة لمخرجات قمة دول جوار السودان التي انعقدت يوم أمس في القاهرة، ودعوتها لأطراف النزاع في جمهورية السودان الشقيقة إلى الالتزام بوقف اطلاق النار وإنهاء الاقتتال حقنًا للدّماء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية،وتأكيد الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. 

وعبَّرت الخارجية العمانية عن تقديرها للجهود التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عقد القمة دعمّا للمساعي الرامية للتوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والحفاظ على مكتسباته ومقدراته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

البرلمان العربي يرحب بمخرجات القمة المصرية الإثيوبية لتجاوز الجمود في مفاوضات سد النهضة

لتكثيف الأنشطة الإبداعية.. وزيرة الثقافة تلتقي سفيرة البحرين بالقاهرة

البحرين تعرب عن دعمها وتأييدها لمخرجات قمة دول جوار السودان في مصر

رئيس البرلمان العربي يرحب بنتائج قمة استقرار السودان| ويشيد بدور مصر الرائد

الجامعة العربية تبحث سبل تعزيز العلاقات مع تشيلي .. والعمل على تطويرها

مندوب فلسطين بالجامعة العربية : إسرائيل تمارس القتل بحقنا وحرق منازلنا

المرصد العربي لحقوق الإنسان يشيد باعتماد مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية

أمين عام الوحدة الاقتصادية العربية يرحب باستضافة مصر قمة دول جوار السودان

ترشيحاتنا

استغربت من طلبه| استغاثة زوجة : مش متخيّلة اللي قاله وبدأت المشكلة

قائد فاجنر يدرب جنود بيلاروسيا في قواعد عسكرية.. هل يتحدى روسيا؟

ألغام أوكرانية.. تحذير عاجل من البحرية الروسية

تركيا تعتقل 33 أجنبيا منضمين إلى داعش

بعد استئصالها الغدة الدرقية | إطلالة لافتة لـ حنان مطاوع

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم

احذر.. عوامل تزيد من الإصابة بسرطان القولون

نشرة المرأة والصحة | ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص.. بعد الهجوم ضد فيفي عبده.. ماذا يحدث لكبار السن عند الرقص؟

9 علامات تكشف نقص فيتامين د عند النساء.. تعرف عليها

فيديو

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

آيقونة البحار .. أكبر سفينة في العالم تبحر في أكتوبر المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ