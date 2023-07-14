نقدّر جهود مصر | عُمان تؤيد مخرجات قمة دول جوار السودان

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تأييد السلطنة لمخرجات قمة دول جوار السودان التي انعقدت يوم أمس في القاهرة، ودعوتها لأطراف النزاع في جمهورية السودان الشقيقة إلى الالتزام بوقف اطلاق النار وإنهاء الاقتتال حقنًا للدّماء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية،وتأكيد الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وعبَّرت الخارجية العمانية عن تقديرها للجهود التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عقد القمة دعمّا للمساعي الرامية للتوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والحفاظ على مكتسباته ومقدراته.