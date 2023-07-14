معادن نادرة | عصر نووي جديد في روسيا

طورت روسيا فئة جديدة من مذيبات الوقود النووي المستهلك في خطوة تمكنها من الحصول على المعادن النادرة من النفايات.





وبحسب ما ذكرته وكالة “تاس” الروسية، أن متخصصين فيها قاموا بتطوير فئة جديدة من مذيبات الوقود النووي المستهلك، وكشفت الخدمة أن هذا التطوير سيتيح الحصول على المعادن الأرضية النادرة من النفايات، وذلك من خلال دراسة جديدة شارك فيها علماء من معهد كورتشاتوف النووي ومعهد كورناكوف للكيمياء العضوية وغير العضوية.

ومن المعروف، ان تطوير الطاقة النووية لا يجلب كمية كبيرة من الطاقة الرخيصة للبشرية فحسب، بل يجعلنا أيضا نفكر في طرق التخلص من المواد المشعة والوقود النووي المستهلك.

وعندما يتوقف المفاعل النووي عن العمل تبقى فيه النويدات المشعة بدرجات متفاوتة من النشاط.

وفي هذا الاطار، حصل فريق من العلماء في الكليات الكيميائية والفيزيائية بجامعة موسكو الحكومية على فئة جديدة من المركبات العضوية التي تسمى «ليغاندا» ودرسها لمعالجة الوقود النووي المستهلك.

وإن البيانات المحصول عليها مع مواقف جديدة من دراسة المركبات المعقدة في المحلول، تجعل من الممكن اختيار مستخلص فعال لفصل المعادن الأرضية والمعادن الانتقالية عن المخاليط.