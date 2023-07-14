براءة نجم مانشستر سيتي من تهمة الاغتصاب

قررت هيئة المحلفين في محكمة شيستر كراون البرطانية، تبرأت بنجامين ميندي، الظهير الأيسر لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي من تهم المقدمة ضده.



وقالت وكالة أنباء بي أية ميديا اليوم الجمعة إن محكمة بريطانية برأت بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من تهمتي اغتصاب ومحاولة اغتصاب.



وفي يناير الماضي، ثبت أن ميندي غير مذنب في ستة اتهامات بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي وبذلك أصبح ميندي غير مذنب في جميع تهم الاغتصاب الموجهة ضده بعد ادعاءات استمرت عامين ونصف ضده.



يُذكر أن مانشستر سيتي قد توج بالثلاثية من الموسم الماضي، تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا.