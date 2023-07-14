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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد الباز: بعض المتسكعين على السوشيال ميديا يسخرون من زيارة آبي أحمد لمصر

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

رد الإعلامي محمد الباز، على سخرية البعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على زيارة أبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تعد علامة فارقة في علاقات الدولتين خلال الفترة المقبلة. 

محمد الباز يتحدث عن زيارة آبي أحمد لمصر

وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن بعض المتسكعين على مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من زيارة أبي أحمد للقاهرة، "جايين يقولك هياخد النيل، ومش عارف هياخد إيه من مصر، كل الكلام ده تهريج ومفيش حاجة من دي حقيقية، والزيارة دي هامة جدا لمصر". 

وتابع محمد الباز، أن زيارة أبي أحمد لمصر، تؤكد على اهتمام مصر بالدبلوماسية وقوة مصر الناعمة وقدرتها على تحقيق المصالح، موضحا أن الدبلوماسية المصرية هي دبلوماسية ذات النفس الطويل، وتستطيع إنجاز ما تريد وتحقق المصالح. 

واستكمل محمد الباز، أن زيارة أبي أحمد للعاصمة الإدارية ستظل علامة في علاقات مصر وإثيوبيا خلال الفترة المقبلة، متابعا: "إحنا بلد نقدر نعمل حاجات كتير جدا، وواقفين على رجلينا رغم التحديات، وفيه ناس كتير جدا لا عاوزين إننا نكمل ولا عاوزين إننا نعمل حاجة".

  

محمد الباز رئيس الوزراء الإثيوبي اخر النهار النهار للعاصمة الإدارية

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