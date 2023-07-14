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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صعقه تيار كهربائي.. مصرع شخص أثناء عمله بإحدى قرى الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي كهربائي  مصرعه صعقا، وذلك خلال توصيله كهرباء داخل قريةبمحافظة الدقهلية، حيث لامست يده سلكا.

 تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، من مستشفى أجا المركزى بمصرع أحمد محمد 26 عاما کهربائي ومقيم قرية كفر النجباء دائرة المركز 

 وانتقلت قوة ضباط  مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان الواقعة، وبالفحص  تبين بتوصيل ان المتوفى  كان يقوم  بعمل توصيله كهربائية بأحد المنازل بقرية شنيسة حيث لمست يده أحد الأسلاك الكهربائية فصعقه التيار الكهربائى مما أدى إلى  مصرعه .

 

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
 

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