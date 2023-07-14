ماكرون يلتقط سيلفي برفقة رئيس وزراء الهند.. شاهد

شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صورة عبر حسابه الرسمي علي موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

وظهر في الصورة التي ألتقطها علي طريقة “السيلفي”، برفقة ناريندر مودي رئيس الوزراء الهندي، وعلق ماكرون :"عاشت الصداقة بين الهند وفرنسا، تحيا الصداقة الفرنسية الهندية".

كان قد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن القوات الفرنسية تتواصل مع القوات الهندية من أجل المشاركة في السلام والأمن واحترام القانون الدولي في المنطقة.



وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي نقلته "القاهرة الإخبارية"، أنه تم إطلاق صندوق للشركات الهندية والفرنسية، استعدادًا لإطلاق مجموعة من المشروعات الاقتصادية في المنطقة.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أن العزيمة المشتركة تنعكس على العلاقات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الهند ثاني شريك اقتصادي لفرنسا في آسيا، وستكون هناك لقاءات بين مجموعة من الشركات الهندية والفرنسية.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا تتعاون مع الهند لمكافحة التغير المناخي.