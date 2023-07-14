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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماكرون : حريصون على التعاون مع الهند لمكافحة التغيرات المناخية .. فيديو

ماكرون
ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن القوات الفرنسية تتواصل مع القوات الهندية من أجل المشاركة في السلام والأمن واحترام القانون الدولي في المنطقة.

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وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي نقلته "القاهرة الإخبارية"، أنه تم إطلاق صندوق للشركات الهندية والفرنسية، استعدادًا لإطلاق مجموعة من المشروعات الاقتصادية في المنطقة.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أن العزيمة المشتركة تنعكس على العلاقات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الهند ثاني شريك اقتصادي لفرنسا في آسيا، وستكون هناك لقاءات بين مجموعة من الشركات الهندية والفرنسية.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا تتعاون مع الهند لمكافحة التغير المناخي.

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