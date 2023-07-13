إصبع مقطوع..طرد مجهول يصل إلى مقر الرئيس الفرنسي ماكرون

نقلت صحيفة "Valeurs actuelles" الفرنسية عن مصدر أمني فرنسي قوله عن إرسال طرد به إصبع مقطوع عن طريق البريد إلى قصر الإليزيه مقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولفت المصدر، إلى أن دائرة المراسلات بقصر الإليزيه قامت بإستلام الطرد ما بين 9 و 10 يوليو، وقبل أيام من احتفال فرنسا بالعيد الوطني أو يوم الباستيل في الـ 14 من يوليو الجاري.

ونقلت الصحيفة عن المصدر أيضا أن "الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة"، مشيرا إلى أنه "تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة خلال الليل".

وأكد المصدر أنه تم التعرف على الشخص صاحب الإصبع المقطوع، مشيرا إلى أن هذا الأمر وتم اتخاذ الإجراء المناسب لحالات الشدة، بحيث يمكن رعاية الفرد المعني من قبل الدوائر المختصة وإخضاعه للمتابعة الطبية المناسبة.

ورفض قصر الإليزيه، التعليق على الحادث.