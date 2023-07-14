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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن سلمان يبعث برسالة إلى ماكرون.. ما فحواها؟

صدى البلد

بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.


وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس الفرنسي، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية، المزيد من التقدم والازدهار.
 

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ونقلت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الجمعة، عن مصار مطلعة قولها إن الحكومة البريطانية دعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى لندن في زيارة من المتوقع أن تتم في أكتوبر أو نوفمبر.

وأكد مسؤول بالحكومة البريطانية للصحيفة أن الحكومة وجهت دعوة إلى ولي العهد لكن لم يتم الاتفاق بعد على التجهيزات الدقيقة لها.

وفي عام 2018، أجرى الأمير محمد بن سلمان زيارة إلى المملكة المتحدة التقى خلالها بالملكة إليزابيث الثانية الراحلة وولي عهد بريطانيا آنذاك الأمير تشارلز أمير ويلز، ورئيسة الوزراء، وعدداً من المسؤولين وبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك".

 

 

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