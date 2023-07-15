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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الراتب لا يكفى المواصلات.. موظف بالوحدة المحلية لقرية سنهور بالبحيرة يستغيث من نقله تعسفيا

صدى البلد

استغاث المواطن عبد الخالق حامد شتا العامل بالوحدة المحليه لقرية نديبه من معاناته اليومية أثناء ذهابه للعمل لكونه يسكن بقرية سنهور بمحافظة البحيرة.

وأوضح عبد الخالق حامد شتا أنه كان يعمل بالقسم الهندسي للوحدة المحلية لقرية سنهور منذ تعينه وحتى شهر مايو الماضي وقام رئيس مجلس المدينة الحالي بنقله إلى الوحدة المحليه لقرية نديبه تعسفيا دون أي سبب يذكر وخاصة أنه لم يقصر في مهام عمله .
 

وكشف عبد الخالق شتا أن رئيس مجلس المدينة ضحى به بعد قيام أحد الاشخاص ببناء صبة مخالفة في قريه نفرة التابعة لمجلس قرية سنهور ليلا موضحا أنه قام بعمل المحاضر اللازمة وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية بالأمر قبل البدء في البناء مشيرا انه تم تكليفه في نفس الليلة من قبل رئيس مجلس القرية بالذهاب لعزية ابوخطوة لمنع بناء مخالف اخر بأرض زراعية حيث كان يتواجد مع زملائه في تلك الليلة لمنع هذا البناء المخالف. 
 

وكشف عبد الخالق شتا أنه تفاجيء صباحا أثناء ذهابه للعمل بقرار نقله إلى قرية نديبة تعسفيا رغم أخذه كامل الإجراءات القانونية حيال المبنى المخالف بقرية نفرة  وكما هو مثبت في المحاضر المحرره بالقسم الهندسي بمجلس قرية سنهور. 

 

وأكد عبد الخالق شتا أنه حاول التواصل مع المسؤولين بمجلس المدينة لرجوعه لقرية سنهور دون أي استجابة وخاصة أن راتبه ضعيف ولا يكفي مواصلات النقل بشكل يومي .

ويطالب عبد الخالق شتا مجلس الوزراء ومحافظة البحيرة بالتدخل لرجوعه بمكان عمل قريب لمحل سكنه .
 

وللتواصل مع الشاكي على رقم  : 01287182011


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محافظة البحيرة قرية سنهور مجلس مدينة دمنهور دمنهور البحيرة

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