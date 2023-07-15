عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة رومانسية.. جورجينا برفقة كريستيانو.. شاهد

جورجينا رودريجيز
جورجينا رودريجيز و كريستيانو رونالدو

شاركت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، متابعيها، صورة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


 

وظهرت جورجينا بإطلالة رومانسية برفقة كريستانو رونالدو  أجواء استمتاعهما  في عرض البحر، وهما على ظهراليخت الفاخر .


 

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام(2022)،كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان فيعام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

الإسبانية جورجينا رودريجيز البرتغالي كريستيانو رونالد كريستيانو رونالدو لمملكة العربية السعودية مانشستر يونايت نادي يوفنتوس الإيطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول مرة أشوف لاعب بيلطم.. عمرو أديب: الزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

أشرف بن شرقي على مشارف العودة للزمالك

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

هارب من السجن.. كواليس سقوط صاحب مشروع ابني بيتك بايدك بعد سرقة 2.5 مليار جنيه

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

ترشيحاتنا

الإرهاق والنعاس بداية الأعراض.. كيف تكتشفين الحمل في الشهر الأول

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. حقيقة إلغاء البطاقات التموينية

يحيي الفخراني: التمثيل متعة الإنسان.. وأجهز لمشروع فني لم يكتمل بعد

قرعة مصر في كأس العالم.. تعرف على النظام الجديد وكيفية الصعود

يحيى الفخراني: الوضع لم يسوء في مصر.. وهناك دول حدث فيها مجاعات

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نشاط البيت الفني خلال الموسم الصيفي |صور

لتجنب مشاكل القولون .. حسام موافى يحذر من تناول هذه الأطعمة

ثقافة السويس تناقش دور الشباب في التنمية والبناء|صور

فتحي عبد الوهاب: الذكاء الاصطناعي لن يؤثر على التمثيل والغناء

فيديو

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ