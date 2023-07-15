بصورة رومانسية.. جورجينا برفقة كريستيانو.. شاهد

شاركت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، متابعيها، صورة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت جورجينا بإطلالة رومانسية برفقة كريستانو رونالدو أجواء استمتاعهما في عرض البحر، وهما على ظهراليخت الفاخر .





يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام(2022)،كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان فيعام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.