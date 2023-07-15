بقيمة 735.829 مليون دولار.. ننشر أهم الدول المستوردة للحديد المصرى خلال 2023

استحوذت 10 دول على 78% من صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بقيمة 735.829 مليون دولار خلال اول 5 اشهر من 2023 ، من اجمالى 69 دولة تم التصدير لها . يأتي على رأسها إسبانيا بقيمة 187.745 مليون دولار مقابل 142.034 مليون دولار بنمو 32%.



واكد تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية واحراريات والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه قفزت قيمة صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بنسبة 1388% خلال أول 5 أشهر من 2023، لتبلغ 109.261 مليون دولار في مقابل 7.341 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

وجاءت أمريكا في المرتبة الثالثة بقائمة أكبر الدول المستوردة للحديد والصلب المصري بنحو 103.536 مليون دولار مقابل 28.988 مليون دولار بنمو 257%، تليها رومانيا بقيمة 101.331 مليون دولار في مقابل 22.327 مليون دولار بنمو 354%.

وانخفضت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب إلى إيطاليا خلال الفترة من “يناير- مايو 2023” لنحو 95.196 مليون دولار مقابل 119.112 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022 بتراجع 20%، وللسعودية بنسبة 59% لتبلغ 35.943مليون دولار في مقابل 81.973 مليون دولار، وللبرتغال بنسبة 13% لتبلغ 24.757 مليون دولار في مقابل 28.546 مليون دولار.

وارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب المصري إلى قبرص بنسبة 325% لتبلغ 28.457 مليون دولار مقابل 6.692 مليون دولار، وإلى هولندا بنسبة 20% لتبلغ 25.028 مليون دولار مقابل 20.829 مليون دولار.

وزادت صادرات الحديد الصب والصلب المصري إلى بلغاريا لنحو 24.575 مليون دولار مقابل 9.834 مليون دولار بارتفاع بلغ 150%.