عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 735.829 مليون دولار.. ننشر أهم الدول المستوردة للحديد المصرى خلال 2023

صدى البلد

استحوذت 10 دول على 78% من صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بقيمة 735.829 مليون دولار خلال اول 5 اشهر من 2023 ، من اجمالى  69 دولة تم التصدير لها . يأتي على رأسها إسبانيا بقيمة  187.745 مليون دولار مقابل 142.034 مليون دولار بنمو 32%.


واكد تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية واحراريات والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه قفزت قيمة صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بنسبة 1388% خلال أول 5 أشهر من 2023، لتبلغ 109.261 مليون دولار في مقابل 7.341 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

وجاءت أمريكا في المرتبة الثالثة بقائمة أكبر الدول المستوردة للحديد والصلب المصري بنحو 103.536 مليون دولار مقابل 28.988 مليون دولار بنمو 257%، تليها رومانيا بقيمة 101.331 مليون دولار في مقابل 22.327 مليون دولار بنمو 354%.

وانخفضت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب إلى  إيطاليا خلال الفترة من “يناير- مايو 2023”  لنحو 95.196 مليون دولار مقابل 119.112 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022  بتراجع 20%، وللسعودية بنسبة 59% لتبلغ 35.943مليون دولار في مقابل 81.973 مليون دولار، وللبرتغال بنسبة 13% لتبلغ 24.757 مليون دولار في مقابل 28.546 مليون دولار.

وارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب المصري  إلى قبرص بنسبة 325% لتبلغ 28.457 مليون دولار مقابل 6.692 مليون دولار،  وإلى هولندا بنسبة  20% لتبلغ 25.028 مليون دولار مقابل 20.829 مليون دولار.

وزادت صادرات الحديد الصب والصلب المصري إلى بلغاريا لنحو 24.575 مليون دولار مقابل 9.834 مليون دولار بارتفاع بلغ 150%.

التصديري لمواد البناء الدول المستوردة الحديد الصب والصلب الصناعات المعدنية الصلب المصري المجلس التصديري لمواد البناء المجلس التصديرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

سد النهضة .. تفاؤل حذر يسود المشهد بعد عودة المفاوضات

بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. من هو رجب بحه وما علاقته بالزمالك؟

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

ترشيحاتنا

لامس أجزاء حساسة.. تفاصيل اعتداء كهربائي على فتاة 15 مايو في غياب الأم

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 15 يوليو 2023

أرخص سيارة سيدان من بيجو في مصر

بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي.. هل يعود أشرف بن شرقي إلى الزمالك؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تستعرض رشاقتها على اليخت

علامات خطيرة تشير للإصابة بـ أمراض اللثة| لا تتجاهلها

بوصفات طبيعية.. خطوات سهلة لتحصلي على بشرة أفتح 

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

فيديو

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ