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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المركز القومي يفتتح نادي سينما الإسماعيلية .. الثلاثاء المقبل

صدى البلد

تحت رعاية  وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني يفتتح المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د .حسين بكر بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني نادي سينما الإسماعيلية وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٧ مايو، في تمام الساعة ٨ مساء بقصر ثقافة الإسماعيلية.

فمن المقرر أن يشمل النادي عروض أفلام وندوات ثقافية تقام لأهل محافظة الإسماعيلية ، حيث أوضح د. حسين بكر أن الهدف من إقامة نادي سينما الإسماعيلية هو توسيع الشريحة الجماهيرية لمهرجان الإسماعيلية الذي يقيمة المركز القومي للسينما ، حيث يسعي المركز بشكل دائم إلي نشر الثقافة السينمائية بمختلف محافظات الجمهورية.

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وسوف تفتتح فعاليات النادي بعرض كل من فيلم أحمر إخراج جميلة ويفي  والبديل إخراج مازن فوزي  وأشياء لا نعرفها إخراج كريم ندا وعقب عرض الأفلام تقام ندوة لمناقشتها مع الجمهور ويديرها كل من الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي والناقد السينمائي إسلام أحمد علي.

يذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما تحت  إشراف فني إسلام أحمد علي وشاهندة محمد على ، وإشراف إداري رامي رجب ، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الاسماعيلي دكتورة نيفين الكيلاني قصر ثقافة الإسماعيلية

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