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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الإسكندراني على رأس القائمة.. منصة شاهد تعرض 3 أفلام في مايو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت منصة شاهد عن استعدادها لعرض 3 أفلام دفعة واحدة خلال هذا الشهر، ضمن خطتها لعرض مجموعة من الأفلام الجديدة.

وتعرض منصة شاهد فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي وبيومي فؤاد وزينة وحسين فهمي يوم 2 من الشهر الحالي.

 

أبطال فيلم الإسكندراني

 

فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

فيلم الإسكندراني 

وقرر أحمد العوضي وصناع الفيلم والمخرج خالد يوسف الاحتفال بعرض فيلم الإسكندراني بسينما فوكس في سيتي سنتر كارفور وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، أما في تمام الساعة التاسعة مساءً يحتفل صناع فيلم الإسكندراني في سينما سان ستيفانو.

 

 فيلم “ليه تعيشها لوحدك”

 

أما الفيلم الثاني فيلم ليه تعيشها لوحدك لشريف منير وخالد الصاوي وتعرضه يوم 9 من نفس الشهر.

فيلم “ليه تعيشها لوحدك” بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، أمينة شلباية تأليف أحمد عبدالعزيز، إخراج حسام الجوهري.

وتدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبوضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

 

فيلم فوي فوي فوي

 

أما الفيلم الثالث هو فيلم فوي فوي فوي لمحمد فراج، وتعرضه يوم 16 من نفس الشهر.

فيلم "فوي! فوي! فوي!" من بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد عبد العظيم، وحنان يوسف، وإنتاج محمد حفظي، وتأليف وإخراج عمر هلال في أول تجربة روائية طويلة بعد سنوات من العمل بمجال الإعلانات.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "حسن"، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع أسرته، ويتحايل للانضمام إلى فريق كرة قدم من المكفوفين يتّجه للمشاركة في كأس العالم بأوروبا، فيدّعي أنه مكفوف مثلهم. خلال الرحلة، يلتقي شخصيات ويخوض مغامرات.

وفيلم “ فوي فوي فوي ” من بطولة محمد فراج ونيللي كريم وقد رشحته مصر ، ليشارك في المنافسة على جائزة الاوسكار العالمية . 

منصة شاهد فيلم الاسكندرانى

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