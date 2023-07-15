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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بطريق ديمو في بني سويف، بالقرب من مدخل قرية نعيم.

وتم نقل المصابين بواسطة سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بطريق ديمو في بني سويف، بالقرب من مدخل قرية نعيم، والذي وجه بسرعه نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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دفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين الـ4 إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى.

وتبين من التحريات أن المصابين في الحادث هم:  "رجب. م . م"، 61 سنة، مقيم قرية نعيم بمركز بني سويف، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"عدلي. م . س"، 45 سنة، مصاب بجرح باليد اليسرى، مقيم قرية نعيم، و"كريم. ع. م"، 39 سنة، مقيم قرية نعيم، مصاب جرح بفروة الرأس، و"مينا. س. خ"، 31 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، مقيم شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف.

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