الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

تراجع الذهب ، لكنه حقق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أبريل بعد إشارات على تباطؤ التضخم هذا الأسبوع أثارت بعض الآمال بتوقف رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وأنهى الذهب جلسة التداولات عند 1،964.4 دولارًا للأونصة، لكنه ارتفع بنسبة 1.65% في أفضل أسبوع له منذ أبريل.

وسجلت السبائك أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو سجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين، مما دفع الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي دورة رفع أسعار الفائدة قريبًا.

وارتفعت العوائد القياسية في الولايات المتحدة، مما يجعل المعدن غير المدر للعائد، أقل جاذبية للمستثمرين.

لكن خوفًا من انخفاض أسعار الذهب، كان الدولار في طريقه صوب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بدون عائد.