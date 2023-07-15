اليوم.. وزير الإسكان يتفقد عددًا من المشروعات بمدينة الغردقة

يتفقد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، عددا من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر.

يرافقه خلال الزيارة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ومن المقرر أن يصل وزير الإسكان، الغردقة، صباح اليوم، السبت، ويبدأ بجولة تفقدية لمحطة اليسر لتحلية المياه،.

ويرافقه خلال الزيارة بالمحطة المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، ثم يتفقد شاطئ وكورنيش منتجع العائلات 3 «ميريت قديما» بعد عملية تطويره.

ويعقد الوزير اجتماعا بديوان عام المحافظة في العاشرة والنصف، ثم يتفقد بعد ذلك محطة المعالجة الثلاثية غرب مدينة الغردقة، ثم المجزر الآلى الجديد بمدينة الغردقة.