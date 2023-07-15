قائد مركز عسكري بكييف: تدريب 4 آلاف مقاتل أوكراني على المساعدات اللوجستية

قال أولكسندر فولوديروفيتش، مدير مركز التدريب في فيلقٍ قتالي بالعاصمة الأوكرانية كييف، إنه جرى مضاعفة قدرات المقاتلين من خلال عمليات التدريب والتأهيل.

وأضاف "فولوديروفيتش" لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أنَّ المركزَ تمكن من تجهيز وتدريب أكثر من 4 آلاف مقاتلٍ متطوع على تقديم المساعدات اللوجستية في أثناء المعارك والإخلاء العسكري، موضحا أنه بفضل المدنيين المتطوعين استطعنا تكوين مركز التدريب في فيلق قتالي لمواجهة القوات الروسية.

في سياقٍ آخر، أفاد مُراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن المُضادات الجوية الأوكرانية جرى تفعيلها في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

يُذكر أنَّ الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" بعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط؛ لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.