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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تسقط أسلحة أوكرانيا القوية وتدعو الغرب إلى تغليب الحوار

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

أعلنت روسيا أكثر من مرة أن الأسلحة الغربية ستكون في مرمى نيرانها، وصوب أهدافها داعية الغرب إلى التخفيف من الحملة الشرسة ضدها وإعطاء الأمور فرصة للحوار والحل.
 

في ذلك، ذكرت روسيا أن قواتها تمكنت من إسقاط صواريخ بريطانية الصنع أطلقتها كييف على مناطق خاضعة لسيطرتها في الجنوب الأوكراني، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية.

أوضحت القوات الروسية أنها أسقطت صاروخين من طراز "ستورم شادو"، البريطاني.

وقال حاكم مقاطعة زابوريجيا، يفهين باليتسكي، إن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ على منطقتين في المقاطعة هما بيرديانسكو وميليتوبول.
 

وأضاف أن الدفاع الجوي الروسي أسقط الصواريخ، مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا بين السكان أو البنية التحتية.

ولفت إلى أن الوضع الميداني في المقاطعة لم يتغير، معتبرا أن "أوكرانيا بالفعل في وضع ضعيف، ولم تبادر إلى أي أفعال نشطة خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

وهذه ليست أول مرة تسقط فيها روسيا صواريخ "ستورم شادو" البريطانية.


وأصبحت بريطانيا، في مطلع مايو الماضي، أول دولة تقول إنها بدأت تزويد كييف بصواريخ "كروز" بعيدة المدى.

 

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