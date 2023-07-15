بشرى سارة من التعليم لأبناء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة

قررت الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسهيل تحويلات أبناء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية و إتمام التحويل الإلكتروني بشكل مباشر بدون أي شروط أو تعقيد.

قال الوزير إن جميع الطلاب الذين انتقلت أسرهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، سوف تستثنيهم وزارة التربية والتعليم من روتين تحويلات المدارس ، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحويلهم بشكل مباشر إلى مدارس في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : نحن حاليا نطبق نظاما إلكترونيا في عملية التحويل بين المدارس ، لضمان الدقة والجودة في عملية التحويل بين المدارس بدون أي استغلال للطالب أو ولي الأمر الراغب في التحويل.

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم انتقال مقر عمل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتقالا كليا الى مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من 16 يوليو بشكل نهائي.

يأتي ذلك تنفيذا لما جاء بالكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بشأن انتقال الوزارات انتقالا كليا للعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير التربية والتعليم : نقلة نوعية

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا تفخر به الدولة المصرية، وتدعم أهداف الدولة نحو تحقيق حوكمة الإدارة بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.