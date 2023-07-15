عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بشرى سارة من التعليم لأبناء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسهيل تحويلات أبناء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية و إتمام التحويل الإلكتروني بشكل مباشر بدون أي شروط أو تعقيد.

 قال الوزير إن جميع الطلاب الذين انتقلت أسرهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، سوف تستثنيهم وزارة التربية والتعليم من روتين تحويلات المدارس ، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحويلهم بشكل مباشر  إلى مدارس في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : نحن حاليا نطبق نظاما إلكترونيا في عملية التحويل بين المدارس ،  لضمان الدقة والجودة في عملية التحويل بين المدارس بدون أي استغلال للطالب أو ولي الأمر الراغب في التحويل.

كانت قد  أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم انتقال مقر عمل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتقالا كليا الى مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من 16 يوليو بشكل نهائي.

يأتي ذلك تنفيذا لما جاء بالكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بشأن انتقال الوزارات انتقالا كليا للعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير التربية والتعليم  : نقلة نوعية

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا تفخر به الدولة المصرية، وتدعم أهداف الدولة نحو تحقيق حوكمة الإدارة بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير التربية والتعليم التعليم التعليم الفني المدارس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

سد النهضة.. تفاؤل حذر يسود المشهد بعد عودة المفاوضات

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

ادعاءات بالسحر في القمة| اتهامات من مرتضى منصور بالدجل.. ورجب بحه: "محصلش"| القصة كاملة

ترشيحاتنا

بشرى سارة من التعليم لأبناء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة

الكشف عن حقيقة تجريف الأشجار النادرة من حديقة الحيوان بالجيزة.. تفاصيل

عماد متعب عن مباراة القمة: 4/1 نتيجة كبيرة.. والأهلي الأحق بالفوز

صفقة الأهلي المحتملة بسعر في المتناول.. أرقام البرازيلي جوستافو سوزا

تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل ضوابط وشروط امتحان القدرات لكليات فنون جميلة وتطبيقية

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان محطة تحلية «اليسر»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوصفات طبيعية.. خطوات سهلة لتحصلي على بشرة أفتح 

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

أخطرها الولادة المبكرة.. عوامل تزيد من إصابة الأطفال بإضطراب فرط الحركة

أحذر ..ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة

فيديو

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ