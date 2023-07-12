موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة تخص التعليم، حيث أوضحت المصادر بكنترولات الثانوية العامة 2023، أن هناك جدولا زمنيا وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ورصد الدرجات والمراجعة استعدادا لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في توقيت مناسب مراعاة لمواعيد تنسيق الجامعات 2023 الذي تنسق مواعيده وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حسب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

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وشددت المصادر على أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الرسمي لم يتم إعلانه بتاريخ محدد حتى هذه اللحظة للرأي العام، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف تصدر بيانا رسميا تعلن خلاله رسميا موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

في سياق متصل، قال مسئول بارز في وزارة التربية والتعليم، إن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 منتظمة وفقا لجدول زمني وضعه وزير التربية والتعليم لإنجاز جميع الأعمال اللازمة كما أن العمل في الكنترولات يتم على أكمل وجه وبكل دقة.