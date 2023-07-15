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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شاطئ خاص يوفر ملاذاً للكلاب خلال صيف شديد الحرارة في إيطاليا.. فيديو

شاطئ للكلاب
شاطئ للكلاب

عرضت فضائية “يورو نيوز عربي”٫ فيديو يرصد شاطئ خاص يوفر ملاذاً للكلاب خلال صيف شديد الحرارة في إيطاليا.

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وأوضح القناة   أنه يستضيف شاطئ خاص بالقرب من العاصمة الإيطالية روما الكلاب ومالكيهم أيام الصيف، خاصة خلال موجة الطقس الحار التي تجتاح جنوب أوروبا حالياً.

 

ويوفر الشاطئ ملاذاً لأصحاب الكلاب الذين يمكنهم قضاء الأيام شديدة الحرارة صحبة كلابهم، خارج جدران المنازل الخانقة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما تصفه دافينا بتوفير أجواء ممتعة لكل من الحيوانات والعائلات المربية لها.

 

ويساعد الشاطئ الأشخاص على الاستمتاع بقضاء يوم كامل على الشاطئ، دون عناء البحث عمن يرعى كلابهم أثناء غيباهم، كما يتيح للكلاب حرية التحرك في مساحة واسعة وسط نسيم البحر العليل.

 

ويجب على الراغبين في زيارة الشاطئ التسجيل والحجز عبر موقع على الإنترنت، لضمان توفر مكان لهم ولحيواناتهم.

 

ويقوم فريق عمل الشاطئ باستقبال كلاب الضيوف و فحصهم، للتأكد من سلامتهم بجانب الكلاب الأخرى قبل تسليمهم بطاقات زيارة خاصة: واحدة لكل كلب.
 

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