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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل مدحت صالح في المهرجان الصيفي بالإسكندرية

مدحت صالح
مدحت صالح

‎يستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي ضمن المهرجان الصيفي بالإسكندرية، على مسرح سيد درويش.

 

ويحيي مدحت صالح الحفل، يوم الجمعة المقبل بصحبة فرقة المايسترو عمرو سليم.

 

جاءت اسعار تذاكر الحفل كالتالي: الفئة الأولى بـ 760 جنيهًا، والفئة الثانية بـ 510 جنيهات، والفئة الثالثة بـ 360 جنيهًا.

مدحت صالح يوثق حسابه على تطبيق انستجرام

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ونشر مدحت صالح بوستر الحفل عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلًا: يحيي النجم مدحت صالح حفلا بالمهرجان الصيفي بالإسكندرية على مسرح سيد درويش يوم 21 يوليو، بمصاحبة فرقة المايسترو عمرو سليم، يبدأ الحفل الساعة 8:30 مساءً.

يذكر أن أعلن الفنان مدحت صالح - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - عن توثيق حسابه على تطبيق انستجرام، وظهوره بالعلامة الزرقاء. 

ونشر مدحت صالح، تغريدة عبر تويتر، تضمنت صورته، ورابط حسابه عبر تطبيق انستجرام، وعلق: «تم توثيق الحساب الرسمي للفنان #مدحت_صالح على تطبيق إنستجرام»

 

مدحت صالح الفنان مدحت صالح مسرح سيد درويش سيد درويش المهرجان الصيفي المايسترو عمرو سليم

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