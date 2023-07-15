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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنفيذ صيغة السلام.. زيلينسكي يكشف ما ناقشه مع نظيره الكوري الجنوبي بكييف

زيلينسكي ورئيس كوريا
زيلينسكي ورئيس كوريا الجنوبية

علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على زيارة نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول المفاجئة إلى العاصمة كييف، وتعهده بزيادة المساعدات العسكرية والإنسانية من بلاده لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” عن زيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول “خلال هذه الزيارة، وهي الأولى في تاريخ علاقاتنا، نناقش كل ما هو مهم للحياة الطبيعية والآمنة للناس، والنظام الدولي القائم على القواعد”.

وأضاف أن “عودة المرحلين البالغين والأطفال، وتنفيذ صيغة السلام والتحضير لقمة السلام العالمي، والأمن الغذائي والطاقة والتعاون الاقتصادي.. أنا متأكد من أننا سنعطي المزيد من القوة لدولنا والمواقف العالمية لأوكرانيا وجمهورية كوريا الجنوبية”.

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول تعهد في وقت سابق، بزيادة المساعدات العسكرية الإنسانية من بلاده لأوكرانيا بعد قمة مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف.

ووصل رئيس كوريا الجنوبية، إلى كييف، اليوم السبت، في زيارة مفاجأة، التقى فيها نظيره فولوديمير زيلينسكي.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أعلن يون سوك يول أنه قرر تنفيذ "مبادرة التضامن من أجل السلام الأوكراني" بهدف المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال يون في بيان مشترك إنه ناقش سبل التعاون لكتابة تاريخ جديد للأمل خلال اجتماع القمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

وأكد أنه أعرب عن خالص تعازيه للمواطنين والشباب الأوكرانيين الذين ضحوا بحياتهم للدفاع عن الحرية ضد الغزو الروسي غير القانوني، ولعائلاتهم، وشعر بالمسؤولية بدرجة كبيرة بصفته أول رئيس لكوريا الجنوبية يزور أوكرانيا في هذا الوقت الخطير.

ولفت إلى أن الوضع الحالي في أوكرانيا يذكره بكوريا الجنوبية قبل 70 عاما، في إشارة إلى تاريخ تغلب كوريا الجنوبية على ندوب الحرب الكورية وتطورها لتصبح دولة مزدهرة.

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