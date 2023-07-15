علي قطب: أزمة التغيرات المناخية مسألة حياة أو موت

‏قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إن مشكلة التغيرات المناخية هي مشكلة حياة أو موت وعندما نتحدث عن الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي تؤثر على البيئة تأثير مباشر، فهي تؤثر أيضا على جميع مناحي الحياة ليست البيئة فقط و تؤثر على صحة الإنسان.



‏وتابع علي قطب خلال مداخلة هاتفية له عبر شاشة "إكسترا نيوز"، ان الرئيس السيسي يتحدث عن مصر وأفريقيا في كل حديث خاص بـ المناخ والتغيرات المناخية لأن مصر تعتبر رئيسة مؤتمر COP 27 حتى الآن لحين أن يتم تسليمه إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأضاف أن مصر تعتبر المتحدث الرسمي بلسان إفريقيا في جميع المشاريع.