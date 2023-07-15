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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب عمرو دياب | ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار في ظهور لافت

نسرين أمين وابنتها
نسرين أمين وابنتها

ظهرت ابنة الفنانة نسرين أمين برفقتها في حفل النجم عمرو دياب الذي أقيم مساء الجمعة في الساحل الشمالي.

ابنة نسرين أمين

وظهرت ابنة الفنانة نسرين أمين بإطلالة مميزة، حيث أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها.

حفل عمرو دياب 

نشر الفنان عمرو دياب - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - صورًا جديدة من حفله الغنائي الذي أحياه ليلة الجمعة 14 يوليو، في قرية مراسي بالساحل الشمالي.

وظهر عمرو دياب، في حفله الغنائي أمس، يرتدي الملابس البيضاء، ومنسجمًا مع الجمهور في حفل كامل العدد، بعد الليلة الساهرة التي جمعتهم أمس.

أحدث أغاني عمرو دياب
في آخر يونيو الماضي، طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "خلص على قلبى على تطبيق انغامى.

وقال عمرو دياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي.

أغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.

عمرو دياب 
وفي برنامج يدعى  "غرفة الموسيقى" على راديو CBN البرازيلي والذي يقدمه الموزع والملحن البرازيلي جواو مارسيللو João Marcello Boscoli تناول مقدم البرنامج مسيرة الفنان عمرو دياب في حلقة خاصة عنه .

وتحدث مارسيللو خلال الحلقة عن نوعية الموسيقى التي يقدمها عمرو دياب باعتبارها مزيجا من الموسيقى المصرية وموسيقى البوب حيث وصفه بأن الأب الروحي وعراب موسيقى البحر المتوسط

نسرين أمين ابنة نسرين امين حقل عمرو دياب

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