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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

115 محضرا خلال 130 حملة نفذتها سلامة الغذاء بالغربية

المضبوطات خلال الحملات
المضبوطات خلال الحملات التموينية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث نفذت الهيئة عدد ١٣٠ حملة على ٨٩٠ منشآة أسفرت عن تحرير ١١٥ محضرا متنوعا.

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وأكدت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن الحملات التفتيشية نتج عنها ضبط ٧٥ كرتونة زبيب، ٤٠ برميل مخلل و٤١ طبق كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تنفيذ إعدامات لعدد ١٠٦ سلعة غذائية منتهية الصلاحية، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

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