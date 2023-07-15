ختام الدوري.. سموحة يحقق فوزًا صعبا على المصري بهدف نظيف

حقق نادي سموحة فوزا صعبا على منافسه المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدوري المصري

احرز محمود عبد الحليم هدف تقدم سموحة في الدقيقة31 بعد تمريرة من حسين فيصل إلى محمود عبد الحليم المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أقصى يسار المرمى

وجاء تشكيل المصري كالتالي:-

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، عماد بوبكر، عمرو موسى، عمرو سعداوي

خط الوسط: إيزي إيمكا، زياد كمال، رجب عمران، عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي

خط الهجوم: فرانك إيتوجا

وضمت دكة البدلاء كلا من: محمود جاد، أحمد عماد، حسن علي، إسلام أبوسليمة، حسين السيد، إسلام عطية، حسام جريشة، مروانحمدي، عبده يحيى.

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالي:-





حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، محمد مغربى، شريف رضا، طارق علاء

الوسط: دكوا دودو، محمود حليمو، مصطفى سعد ميسى، حسين فيصل، زياد طارق

الهجوم: صديق أوجولا