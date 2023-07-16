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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد يوسف فوزي.. تعرف على سبب اعتزاله الفن وأهم محطاته

يوسف فوزي
يوسف فوزي

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان يوسف فوزي والذي قدم اعمالا عديدة ولكن شاء القدر بالاعتزال خلال الفترة الماضية بعد اصابته بشلل.
وفي عيد ميلاده نرصد أبرز محطاته

أول ظهور ل يوسف فوزي :

كان أول ظهور له على شاشة السينما من خلال فيلم «النمر الأسود» مع الفنان أحمد زكي، ثم شارك بعدها في عدة أعمال حققت نجاحاً كبيراً مثل فيلم «وحوش في الميناء»، وطلب منه المنتج «محمد مختار» للعمل مع زوجته الفنانة «نادية الجندي» والمخرج «نادر جلال» في 6 أفلام متتالية منها «شبكة الموت»، ثم «عصر القوة»، و«24 ساعة في إسرائيل» و«مهمة في تل أبيب».

ثم شارك في العديد من الأفلام في فترة سبعينات القرن العشرين مع نادية الجندي ومحمد مختار وقام أيضا بالتمثيل مع الفنان أحمد زكي في فيلم الهروب وبعض الأفلام الحديثة مثل ظرف طارق.

يوسف فوزي واعتزاله الفن :

تحدث الفنان يوسف فوزي عن تفاصيل إصابته بمرض "شلل الرعاش"، وعن تجسيده دور الجراح "جلال عوني" في مسلسل أوبرا عايدة، الذي أصيب بنفس المرض في يده اليمنى ضمن أحداث المسلسل.

وقال يوسف خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: "دي صدفة عجيبة الشكل، وما كنتش عارف كتير عن المرض دا، لأنه ما كنش موجود عندنا في مصر كتير منه الحمد لله".

وأضاف عن دوره في مسلسل أوبرا عايدة: "الدكتور يحيى الفخراني قالي لما تيجي تمسك سماعة التليفون إيدك لازم تترعش، لأنه إشارات مخك فيها عطل، الكهرباء عندك ناقصة، ولما تيجي تمشي كأنك هتتكفي على وشك، لما تقف قدام القاضي إيديك لازم تبقى مرعوشة".

وتابع فوزي: "أنا عملت كده ولقيت رد فعل الناس في الشوارع كان في واحد نزل من العربية وخدني بالحضن، بحمد ربنا إن الواحد بيشوف بلاوي الناس تهون عليه مشاكله".

وأكمل : "كنت بمثل في مسلسل أستاذ ورئيس قسم مع الفنان عادل إمام، ووقتها حس بيا في مشهد العزاء، وقالي في حاجة يا جو، قولتله آه عندي شلل الرعاش، قالي: أنا كمان حسيت".


واستطرد : "محمد النقلي في مسلسل ولي العهد، لاحظ هزة إيدي وأني بحطها في جيبي، فقالي أثناء تصوير المسلسل "متهزش ايدك يا جو"، فخدته على جنب وكشفت له عن تفاصيل إصابتي بمرض الشلل الرعاش، فقال لي "وإيه يعني" فأحرجني جدًا وقتها".

وأردف: "عشان أحط إيدي في جيبي كل شوية لازم يكون في مبرر درامي، فكنت بفكر في تحركات إيدي أكثر من التمثيل فكانت صعب جدًا، وقررت الاعتزال بعد جملة المخرج محمد النقلي ما قال لي "متهزش إيديك وثبتها، ثبت إيديك، ثبت إيديك.

يوسف فوزي عيد ميلاد الفنان يوسف فوزي

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