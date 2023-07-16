إعلامي: العلمين الجديدة أرض الأحلام وعلامة سياحية فارقة.. فيديو

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه بعد أن تم تحويل أرض العلمين من أرض للألغام، لأرض الأحلام سيتم تحويلها لتكون على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف عمرو خليل خلال تقديم حلقة خاصة من برنامج "من مصر"، من مدينة العلمين الجديدة، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، السبت، أنه من الضروري أن تكون العلمين الجديدة مقصدًا للسياح وكذلك للمصريين، فالبحر من أحلى الشواطئ الموجودة في العالم، موضحًا أن الفكرة في المهرجان جذب ما لا يقل عن مليون إلى مليون ونصف المليون زائر مصري وأجنبي.

2023 علامة فارقة في السياحة

وتابع عمرو خليل: "سيكون عام 2023 علامة فارقة في السياحة في جنوب البحر المتوسط، والفعاليات متنوعة من رياضية لفنية وغنائية وثقافية، والشىء الرائع في موضوع المهرجان أنه ليس حكرًا على فئة معينة، وإنما هو مفتوح لأي مصري".