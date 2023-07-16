الكشف عن موعد خروج نتنياهو من المستشفى

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه من المتوقع خروج نتنياهو من المستشفى اليوم الأحد بعد تحسن حالته الصحية.

وأوضح مكتب نتنياهو أنه لم يتم العثور على نتيجة غير مرضية في الفحوصات الطبية الإضافية التي خضع لها بعد دخوله للاشتباه في إصابته بالجفاف.

وفي وقت سابق، قالت القناة السابعة العبرية، مساء مس السبت، إنه تقرر تأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية، الذي كان مقررا عقده صباح اليوم الأحد، إلى غد الاثنين، بسبب حالة نتنياهو الصحية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نتنياهو، سيبقى في المستشفى الليلة لمراقبة حالته في قسم أمراض القلب، وذلك بناء على توصية أطبائه.

ونشر نتنياهو فيديو مصور، مساء السبت، من مستشفى "شيبا" في رمات جان شرق تل أبيب، قال فيه: "بالأمس قضيت وقتًا مع زوجتي في طبريا تحت الشمس، بدون قبعة بدون ماء، ليست فكرة جيدة، شكرًا لكم جميعًا على اهتمامكم".

وأضاف نتنياهو: "أود أيضًا أن أشكر الفرق الممتازة في شيبا التي فحصتني، أشعر أنني بحالة جيدة جدًا".