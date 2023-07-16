عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا توقع مذكرة للانضمام إلى تكتل "الاتفاق الشامل للشراكة العابرة للمحيط الهادئ"

صدى البلد

وقعت المملكة المتحدة اليوم /الأحد/ على مذكرة للانضمام إلى "الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ" وهو تكتل تجاري يضم عدة دول في آسيا والمحيط الهادئ من بينها اليابان وأستراليا.
 

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أن وزيرة التجارة والأعمال البريطانية كيمي بادينوك، وقعت اليوم على بروتوكول الانضمام في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا. 


وتعد بريطانيا أول عضو جديد، وأول دولة أوروبية، تنضم إلى التكتل - الذي يتكون من 11 دولة هي أستراليا وبروناي دار السلام وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام - منذ أن تم تشكيله في عام 2018.


ومن شأن الاتفاق أن يجعل الشركات البريطانية تقترب خطوة من القدرة على البيع لسوق يضم نصف مليار شخص في ظل حواجز أقل.
وتجري بريطانيا مفاوضات للانضمام إلى التكتل التجاري منذ عام 2021 في أعقاب مغادرتها للاتحاد الأوروبي.
وستبدأ بريطانيا والدول الأعضاء في الاتفاقية، العمل على التصديق على الاتفاق الذي سيتضمن تدقيقا برلمانيا وتشريعيا في المملكة المتحدة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

عروس الدقهلية تركها عريسها تنزف 5 ساعات ليلة الدخلة ففارقت الحياة|تفاصيل صادمة

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

من ميت عقبة للجزيرة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بشأن رحيل أحمد فتوح للأهلي

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع الكلي | تفاصيل رسمية عاجلة

بعد إمام عاشور .. شوبير يعلن صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

لمقابلة الأسد.. رئيس الوزراء العراقي يصل سوريا اليوم

محافظ القاهرة ينوب عن الرئيس السيسي في احتفال العام الهجري الجديد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

حرارة عالية تشهدها مناطق عدة.. خبراء: القادم أسوأ على العالم في 2023

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

قاوم بشدة.. فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي يثير جدلا واسعا

مخبياها من الناس .. شاهد ابنة نسرين أمين تشعل السوشيال ميديا بصورها في الساحل

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ