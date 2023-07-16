بريطانيا توقع مذكرة للانضمام إلى تكتل "الاتفاق الشامل للشراكة العابرة للمحيط الهادئ"

وقعت المملكة المتحدة اليوم /الأحد/ على مذكرة للانضمام إلى "الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ" وهو تكتل تجاري يضم عدة دول في آسيا والمحيط الهادئ من بينها اليابان وأستراليا.



وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أن وزيرة التجارة والأعمال البريطانية كيمي بادينوك، وقعت اليوم على بروتوكول الانضمام في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا.



وتعد بريطانيا أول عضو جديد، وأول دولة أوروبية، تنضم إلى التكتل - الذي يتكون من 11 دولة هي أستراليا وبروناي دار السلام وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام - منذ أن تم تشكيله في عام 2018.



ومن شأن الاتفاق أن يجعل الشركات البريطانية تقترب خطوة من القدرة على البيع لسوق يضم نصف مليار شخص في ظل حواجز أقل.

وتجري بريطانيا مفاوضات للانضمام إلى التكتل التجاري منذ عام 2021 في أعقاب مغادرتها للاتحاد الأوروبي.

وستبدأ بريطانيا والدول الأعضاء في الاتفاقية، العمل على التصديق على الاتفاق الذي سيتضمن تدقيقا برلمانيا وتشريعيا في المملكة المتحدة.

