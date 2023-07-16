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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في ضيافة المقاولون العرب اليوم بالدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

يلتقي فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، مع المقاولون العرب، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساء، ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، وحسم لقب الدوري المصري رسميا، بينما يحل المقاولون سابعا برصيد 44 نقطة.

واختتم الأهلي تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة ال31 لبطولة الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي، كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وكريم الدبيس ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد القندوسي ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد الضاوي "كريستو" وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد فخري ورأفت خليل.

خط الهجوم: محمد شريف ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد زعلوك وبيرسي تاو.

الأهلى كولر الدوري الممتاز المقاولون العرب الدوري

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