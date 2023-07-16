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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏أزمة صحية لشخص تتسبب في حادث سير بالقاهرة

اسعاف
اسعاف

‏تسببت أزمة صحية لشخص في اختلال عجلة القيادة في يده اثناء سيرة بالقاهرة ليصطدم بآخر ، تم ضبطه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه حال سير أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالسيارة قيادته شعر بأزمة صحية مما أدى إلى الاصطدام بشخصين دون إصابات تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

القاهرة الداخلية التواصل الإجتماعي فيس بوك حادث سير فيس بوك وزارة الداخلية

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