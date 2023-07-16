عميد معهد الأورام: مجلتنا تنشر أبحاثا حول أحدث الابتكارات فى علوم الأورام

حصلت مجلة جامعة القاهرة للأورام Journal of the Egyptian National Cancer Institute (JENCI)، على أول معامل تأثیر دولي لها من مؤسسة كلاریفت اناليتكس العالمیة لأول مرة منذ تأسيس المجلة عام 1982 لتصبح بذلك مع مجلات العلوم الطبية المدرجة عالميًا من أعلى مؤسسة تصنیف المجلات العلمیة في مجال الأورام على مستوى العالم.

وقال الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومي للأورام، إن دعم إدارة الجامعة المستمر للمجلة رفع جميع المؤشرات الخاصة بها فى قواعد التصنيف الدولي ومكنها من الحصول على أول معامل تأثير دولي لها، مشيرًا إلى أن المجلة تستقبل أبحاثا من جميع أنحاء العالم وقد تبين أن هناك زيادة في تنوع جنسيات الباحثين المراسلين للمجلة بالإضافة إلى زيادة الأبحاث الأجنبية في سنة 2021 بمعدل ارتفاع 70.7% مقارنة بعام 2020

وقال الدكتور طارق خيرى وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، إن المجلة تقوم بنشر العديد من الأبحاث عن أحدث الابتكارات في جميع علوم الأورام مثل أبحاث السرطان الأساسية والتطبيقية والسريرية مع إعطاء أولوية لموضوعات رئيسية مثل العلاج الموجه المضاد للسرطان الموضعي والنظامي، مع الاهتمام الخاص بأبحاث السرطان التطبيقية في البلدان النامية؛ وعلم الأورام التجريبي، والكشف المبكر عن السرطان والمجالات الرئيسية الناشئة في الطب التشخيصي مثل علم الأمراض الجزيئي والمعلوماتية الحيوية والتقنيات الحيوية.